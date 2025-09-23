Welby Sheldon ‘Buddy’ Bailey, el histórico manager de los Tigres de Aragua, falleció este martes a los 68 años de edad. Su deceso representa una gran pérdida tanto para el béisbol estadounidense como para el venezolano.

Se pudo conocer, de manera extraoficial, que su muerte se debió a causa de cáncer.

Bailey estuvo estrechamente ligado a la LVBP desde principios del año 2000. Fue en Venezuela donde vivió sus mejores momentos, en especial con los Tigres de Aragua, equipo al que llevó a conquistar seis campeonatos.

Para la temporada 2026, estaba previsto que se uniera a los Senadores de Caracas en la Liga Mayor de Béisbol Profesional de Venezuela.

Además de su éxito en Venezuela, ‘Buddy’ tuvo una destacada carrera como manager en las ligas menores de Estados Unidos.

En reconocimiento a su trayectoria, su número 46 fue inmortalizado en la Pared de la Fama de Myrtle Beach, reconociéndolo como uno de los estrategas con más victorias en la historia de la organización.