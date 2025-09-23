El conjunto Millonarios tomó en solitario el primer lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga Súper Máster Unión de Ciudad Guayana, jugada la quinta fecha del torneo en la cancha Unión de la Parroquia Unare, tras golear por 5-0 a Lyon.

Los derrotados fueron sorprendidos por los consentidos de Sabás Marín, DT del elenco quien además es asistido por David Longart y Eliso Larrañaga quienes tuvieron la virtud de alcanzar la importante victoria ante uno de los referentes del campeonato, jugando hasta con nueve hombres en la cancha, tras sufrir dos expulsiones en el transcurso del encuentro.

El héroe de la victoria por los acaudalados fue el “tocayo” Rodrigo Caldera quien marcó tres veces, mientras que los dos restantes tantos fueron obra de Eduard Guzmán y Kervys Hernández.

De hecho el marcador no sorprendió tanto como el haberlo logrado con nueve jugadores, pero un segundo tiempo de sorpresivos ataques por las puntas, abrió la defensa rival que no pudo contener las cargas del elenco «millonario» que terminó asestando una sabrosa victoria como el sancocho que luego departió el equipo, para celebrar el gran triunfo.

Aunque también el equipo de Lyon hizo lo propio para pasar el trago amargo del revés sufrido.

Atlético Guayana subió

Por su parte el cuadro del Atlético Guayana sumó su tercera victoria de la campaña, al derrotar en cerrado encuentro a Fénix con pizarra de dos tantos por uno.

Los goles de la victoria del elenco que patrocina Domingo Mussio y que dirige técnicamente Gilder Hernández, fueron obra de Ernic José Vásquez quien llegó a ocho en su cuenta personal para seguir al frente de la tabla de clasificación de máximos anotadores y Wilfredo Barreto, quien marcó el otro tant.

Por el equipo de Semilleros anotó el tanto de la honrilla, Deivis Padrino.

En tanto en el cotejo que abrió la tanda dominical, el equipo de Villa Colombia doblegó por dos tantos a uno al cuadro de SAS –Atlético Sur Aeropuerto- con tantos de Yiovannis Vallejo a pase de Yeison Zamora, y del propio Zamora a pase de Vallejo, en lo que fue el encuentro mañanero, pero que ya mostraba el clima, su cálido resplandor.

El partido para cerrar la cuenta de los compromisos realizados en esta fecha, ante un solazo guayanés en gran parte de ella, fue el que enfrentó al equipo subcampeón actual, Unare y Galácticos que pactaron a un gol por lado.

En la cuenta de los referidos goleadores de la tabla, Ernic Vásquez del equipo Atlético Guayana, como indicamos llegó a ocho tantos en su haber, mientras que le siguen Carlos “El Chavo” Guerra de Lyon con 5 anotaciones; Abel Medina de Dudelca con 4 goles y Joiser Zamora de Villa Colombia con 4 tantos.

La Liga continuará este próximo domingo con una nueva jornada que se ha caracterizado por iniciar a las 7:20 y jugar los seis encuentros pautados para tal fin.

En este sentido destacar el valor agregado de los organizadores del evento, encabezados por la señora Yurmarys Figuera y Néstor Martín, amén del trabajo que cada equipo participante lleva a cabo en el certamen futbolístico.

En cuanto a la próxima jornada, la misma arrancará con el expectante encuentro entre el líder Millonarios y Unare FC el actual subcampeón del campeonato, juego pautado para arrancar a las 7:20 am.

Luego a las 9:20 am, el campeón Colinas de Unare se las verá ante Dudelca FC, en tanto que a las 11:10 am habrá un buen choque entre Lyon y el Atlético Guayana.

Para la 1:00 pm está fijado el lance entre Villa Colombia y Los Llaves, y la fecha proseguirá con el encuentro entre Galácticos y Tigres a las 2:50 pm.

ASA FC que es Atlético Sur Aeropuerto chocará contra Huracán en el duelo de cierre, a las 4:40 pm, recordando que los elencos Semilleros y Fénix tendrán fecha libre.