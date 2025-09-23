Los Premios Tacarigua de Oro Internacional anuncian su llegada a Caracas para su edición 2025, consolidándose como uno de los galardones más relevantes de Venezuela y Latinoamérica, con una gala inspirada en Las mil y una noches que tendrá lugar en el Hotel Meliá el próximo 11 de diciembre.

La organización confirmó la lista de nominados que competirán en diversas categorías dentro del entretenimiento, el área profesional y empresarial.

La ceremonia entregará alrededor de 300 reconocimientos y rendirá homenaje a la riqueza de la cultura árabe, además de presentar números musicales y shows en vivo.

Figuran como embajadores de esta edición personalidades destacadas como Rommel Isea, el doctor Mauro Escalante, Richard Duque, Hugo Carregal, Jorge Agurto, Giacomo Bellino, Carolina Laya, Dionela Abreu, Leyda ‘La Negra’ Linares, Annaé Torrealba, Óscar Rivas, John Bermúdez y Sandra Quintero, quienes acompañarán la alfombra mágica durante la velada.

Los artistas y líderes empresariales nominados efectuarán donaciones y entregarán obsequios destinados a la obra social que desarrolla la Fundación Tacarigua de Oro Internacional en comunidades rurales del estado Aragua, a través de la iniciativa Un beso para un niño, dirigida a brindar apoyo y esperanza a la infancia vulnerable.

Este año, estos prestigiosos premios realizaron una entrega en homenaje al turismo, llevada a cabo el 5 de julio de 2025 en el Tibisay Hotel Boutique Margarita, ubicado en el estado Nueva Esparta, Venezuela.

En esta nueva etapa, los galardones se trasladan a Caracas para la Gala Mundial, evento destinado a reconocer el talento en sus diversos sectores.

Show en los Premios Tacarigua de Oro Internacional

Por otra parte, el show contará con la destacada actuación de la joven cantante infantil Aymed, integrante de los talentos de la Fundación Tacarigua de Oro.

Aymed será la representante de la Fundación en la entrega de los Premios Tacarigua de Oro Internacional en su edición de USA.

La fundación organizadora agradeció el respaldo de las marcas patrocinantes que hacen posible el evento.

La directora del proyecto, Emperatriz Isea, afirmó que la producción presentará sorpresas destacadas en esta gala.

También destacó que, desde Venezuela y Estados Unidos, ella y su equipo han trabajado para impulsar el talento venezolano más allá de las fronteras.

La gala será una producción de alto nivel que sorprenderá al público con grandes sorpresas, montaje espectacular y una experiencia inolvidable para todos los asistentes.