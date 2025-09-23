El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) exigió este martes la libertad para el exdiputado Juan Pablo Guanipa, al cumplirse cuatro meses de su detención, acusado por el Gobierno de Nicolás Maduro de formar parte de un presunto plan para «boicotear» las regionales del pasado 25 de mayo.

«Levantamos la voz por su libertad y por la de todos los presos políticos, porque ni las rejas ni la persecución podrán apagar la esperanza de un pueblo que merece vivir en democracia», indicó la formación en un mensaje publicado en X.

Ramón Guanipa, hijo del exdiputado, indicó en la misma red social, que en casa lo siguen esperando «con la misma fe con la que él siempre ha luchado por Venezuela».

«Recordamos su espíritu combativo, su fuerza, su voz que nunca se quebró frente a la injusticia. Ese ejemplo es el que nos mantiene firmes en medio de la ausencia», añadió.

Guanipa permanecía en la clandestinidad cuando fue detenido, el 23 de mayo pasado, en un operativo policial en el que, según el Gobierno, se desmanteló un presunto plan que tenía como objetivo «boicotear» los comicios regionales y legislativos de ese mes y realizar supuestos «actos terroristas», por lo que también fueron detenidas más de 70 personas, entre ellas extranjeros.

La última vez que Guanipa apareció en público fue el 9 de enero de este año, cuando acompañó a la líder opositora María Corina Machado en una protesta en Caracas en defensa del reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por funcionarios afines al chavismo, proclamó ganador a Maduro, lo que la oposición mayoritaria denunció como un «fraude».