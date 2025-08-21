Un altercado con consumo de alcohol terminó en tragedia en El Remolino, una comunidad del Sur del Lago, Maracaibo, estado Zulia, cuando un hombre de 37 años perdió la vida tras ser atacado violentamente durante una pelea.

Rubén Darío Labrador de Andreis fue víctima de un ataque físico con puños el pasado 17 de agosto, durante una reunión en la que participaban al menos tres personas entre las que había ingesta de bebidas alcohólicas.

La disputa entre Labrador y dos hombres más escaló rápidamente, desencadenando una agresión que le causó heridas severas.

Según confirmó el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Labrador fue golpeado principalmente en la cabeza y otras partes del cuerpo. Fue trasladado de emergencia a un centro de salud cercano, pero lamentablemente falleció pocas horas después pese a los esfuerzos médicos.

Gracias a un operativo realizado por la Delegación Municipal San Carlos del Cicpc, se logró la detención de Emerson Alberto Avendaño Meza, de 28 años, en el sector La Invasión, parroquia Santa Cruz, municipio Colón. Avendaño es señalado como el principal sospechoso del homicidio.

Las autoridades continúan en la búsqueda del otro implicado, quien huyó del lugar tras el crimen. Durante la acción policial, se recogieron prendas de vestir y otros indicios que serán clave en la investigación.

Este caso está siendo supervisado por la Fiscalía 16ª del Ministerio Público con sede en Santa Bárbara, que avanza en las diligencias para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.