La violencia en el sistema de transporte urbano de Guayaquil alcanzó un nuevo nivel alarmante este martes, cuando tres trabajadores de una cooperativa de buses en Mucho Lote 1 fueron atacados a tiros, resultando dos muertos y un fallecido horas después, en un crimen que autoridades relacionan con extorsiones y represalias criminales.

El trágico suceso ocurrió en un terreno usado como estación y parqueadero para la línea 85, ubicada en el sector norte de Guayaquil. Según los reportes policiales, un grupo de tres personas —dos hombres y una mujer— llegaron en motocicleta y dispararon contra el conductor que estaba por iniciar su turno y su ayudante, quienes murieron en el acto.

Además, un tercer empleado encargado de la limpieza y mantenimiento de las unidades fue alcanzado por los disparos. Fue trasladado de emergencia a una clínica local, donde lamentablemente falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas.

Las primeras investigaciones sugieren que el móvil del ataque está vinculado al rechazo por parte de los trabajadores o la cooperativa a pagar la denominada “vacuna”, un método ilegal de extorsión muy extendido en el gremio de transporte público en la ciudad.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Judicial y del departamento de Criminalística, quienes recabaron evidencias incluyendo al menos 13 casquillos de bala para avanzar con la identificación de los implicados. Asimismo, reforzaron las medidas para blindar la cooperativa y evitar nuevos ataques.

Personal forense se encargó del levantamiento de los cuerpos en el lugar del hecho y en la institución médica donde falleció una tercera víctima.

Este ataque se suma a una serie de hechos violentos que han sacudido al transporte público en Guayaquil durante los últimos meses, lo que ha motivado crecientes demandas para que las autoridades refuercen la seguridad y encuentren soluciones frente a la extorsión criminal que golpea al sector.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación y promete aplicar todo el peso de la ley contra quienes atenten contra los trabajadores y ciudadanos en general.