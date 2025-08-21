La tarde del pasado martes 19 de agosto, el municipio de Zapopan, Jalisco, fue escenario de un violento ataque armado que terminó con la muerte del cantante Ernesto Barajas, fundador y vocalista principal de la agrupación de música regional mexicana Enigma Norteño, junto a otra persona, mientras una mujer resultó herida.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:00 p.m. en una pensión de tráileres localizada en la colonia Arenales Tapatíos, específicamente en la calle Francisco I. Madero.

Según los reportes preliminares, Barajas se encontraba a bordo de una camioneta tipo pick-up cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta ingresaron al lugar y comenzaron a disparar contra el vehículo y las personas que estaban cerca.

El ataque dejó como saldo dos personas fallecidas en el lugar: Ernesto Barajas y un hombre no identificado que lo acompañaba. Además, una mujer que también se encontraba en la escena resultó herida y fue trasladada de emergencia a un hospital cercano para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado de Jalisco acudieron de inmediato al lugar para acordonar la zona, realizar el levantamiento de indicios, incluyendo casquillos y otras evidencias balísticas, y dar inicio a las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil y capturar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información sobre posibles motivos detrás del ataque ni han difundido detalles sobre la identidad de los agresores. El crimen ha conmocionado a la comunidad local y al ámbito musical regional, generando expresiones de condolencia y exigencias de justicia.

Enigma Norteño es un grupo reconocido en el género regional mexicano, y la pérdida de su fundador representa un duro golpe tanto para sus seguidores como para la industria musical en la región.

Las investigaciones continúan abiertas y se espera que en las próximas horas se ofrezcan más detalles sobre el caso.