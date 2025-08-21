El siniestro ocurrió pasadas las dos de la mañana de este miércoles en la empresa Provequim, ubicada en el municipio Los Guayos, Carabobo. Las llamas, concentradas inicialmente en el área de transporte de gandolas, se intensificaron tras varias explosiones, causando alarma en la comunidad y obligando a cerrar la avenida principal para resguardar la seguridad.

Dos ciudadanos murieron identificados como Gabriela Tejería, de 39 años, y Miguel Ángel Tovar, de 18 años, ambos presuntamente empleados de la empresa dedicada a la producción de químicos.

Además, un funcionario de Protección Civil, Víctor Viera, resultó con quemaduras de segundo grado y fue trasladado de emergencia al Hospital Enrique Tejeda (CHET).

Un operativo conjunto encabezado por los cuerpos de Bomberos y Protección Civil continúa trabajando arduamente para sofocar las llamas y controlar el fuego. Paralelamente, los organismos de seguridad del estado se desplegaron en la zona para mantener el orden y gestionar la evacuación de ser necesario.

Según versiones preliminares, el incendio habría iniciado en el área de carga y descarga de gandolas de la planta, provocando explosiones que aceleraron la propagación del fuego hacia zonas aledañas y la avenida principal.

Esta situación generó pánico entre los residentes y vehículos que transitaban por el lugar, motivo por el cual las autoridades optaron por cerrar temporalmente el paso vehicular.

Las autoridades mantienen resguardo permanente para evitar nuevos focos y esclarecer las causas exactas del incendio mientras avanzan las labores de contención.