Dirigentes sindicales del estado Bolívar manifestaron su respaldo sólido al presidente Nicolás Maduro y repudiaron las acusaciones de Estados Unidos, asegurando que defenderán la soberanía nacional frente a cualquier intento de injerencia extranjera.

Un significativo grupo de líderes sindicales de la región, especialmente del municipio Caroní, se reunió en la sede del Frente Unido de Trabajadores Socialistas del estado Bolívar (FUSETB), en Puerto Ordaz, para expresar públicamente su apoyo al presidente Nicolás Maduro ante las recientes acusaciones realizadas por el gobierno estadounidense.

Antonio Rivas, dirigente sindical de una de las empresas básicas del holding CVG, afirmó que estas denuncias son argumentos infundados que buscan justificar futuras intervenciones y empeorar la situación del pueblo venezolano. “Estamos comprometidos con la defensa de nuestra soberanía y con respaldar cualquier acción de nuestro presidente para proteger al país de estas agresiones”, aseguró Rivas.

El sindicalista enfatizó que Estados Unidos ha fabricado el llamado «Cartel de los Soles» como pretexto para intervenir, y destacó la determinación de los trabajadores de la construcción, educación, salud, minería, alcaldías y otros sectores para resistir cualquier intento de invasión o presión externa.

Por su parte, Josué Tremaría, presidente de FUTSEB, pidió firme respeto a la independencia de Venezuela y señaló que la clase trabajadora del estado Bolívar está unida ante lo que calificó como una “maniobra del imperio” para generar caos y afectar a la población.

Además, Tremaría hizo un llamado a los sindicatos a mantenerse organizados y a promover la Constituyente Sindical, proyecto que —según explicó— será liderado por la clase obrera y contribuirá a fortalecer la economía nacional.

También Indicó que los trabajadores de los diferentes sectores ya están llamados a prepararse para participar en las mesas de trabajo y en la consulta nacional y popular cuando el presidente Maduro lo disponga.

La reunión destacó la voluntad de los sindicatos de avanzar en la defensa de la patria y en la construcción de un sistema económico más justo, insistiendo en la unidad y la preparación para contrarrestar cualquier agresión externa que afecte el bienestar de los venezolanos.