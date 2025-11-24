Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ya tienen armada la investigación sobre el homicidio del adolescente Josué Enrique Mata, quien falleció tras recibir dos disparos presuntamente por parte de “El Mocho” Agustín. El crimen ocurrió en el sector Gran Sabana, conocido popularmente como Core 8, en la parroquia Unare, Puerto Ordaz.

El móvil del asesinato permanece desconocido y se ha manejado en estricta reserva. Se espera que el comisario general Douglas Rico, director del Cicpc a nivel nacional, se pronuncie a través de las redes sociales de la institución para ofrecer detalles y posibles hipótesis sobre este horrendo suceso que mantiene en alerta a la comunidad.

Gladys Jiménez, madre del joven, dio a conocer mediante un video divulgado en redes sociales los resultados de la autopsia forense. Según explicó, su hijo recibió un disparo en la nuca y otro en el pecho. Tras ser ultimado, su cadáver fue quemado y abandonado en una zona boscosa del sector Kavanayén II, donde posteriormente fue hallado por funcionarios de la policía judicial.

Esta trágica muerte ha conmocionado a Ciudad Guayana y ha movilizado a las autoridades judiciales a reunir todas las piezas del caso para esclarecer el hecho y llevar a los responsables ante la justicia.

Trama del suceso

Detectives del Cicpc iniciaron la indagación tras la captura de “El Gabrielito”, amigo cercano de Josué, quien fue encontrado con la bicicleta de la víctima. Su confesión fue clave para revelar cada detalle, así como para identificar al autor material e intelectual del crimen.

Se logró la captura del principal sospechoso, conocido como “El Mocho” Agustín, señalado como uno de los distribuidores de droga en la zona, quien fue detenido intentando cruzar la frontera hacia Brasil. Su pareja, “Alejandra”, fue arrestada por posibles vínculos en el asesinato.

Además, la investigación permitió identificar al cooperador necesario que facilitó el arma homicida, una pistola que pertenecía al tío del “Mocho”, empleado en seguridad patrimonial de una empresa del holding CVG. El arma fue incautada en el sitio de trabajo del familiar y en su casillero particular.

Cooperador necesario

La cooperación necesaria de “El Gabrielito” fue clave en la ejecución del homicidio de su mejor amigo, Josué Enrique Mata. Según confesó, “El Mocho” Agustín fue quien le quitó la vida al adolescente, aunque las razones profundas detrás del crimen solo las conocen los padres y los funcionarios del Cicpc que investigan el caso.

Los detectives de la policía judicial inspeccionaron la zona donde quemaron y abandonaron el cadáver. Además, allanaron la vivienda desde donde se cree que sacaron a Josué, ubicada en la manzana 103 del sector Gran Sabana, hogar de “El Mocho” Agustín, a unos cuatro kilómetros del sitio del hallazgo. En el operativo detuvieron al dueño de la carreta con la que trasladaban al joven.

También fue detenida “Alejandra”, pareja de “El Mocho”, a quien se le encontró material relacionado con parejas swinger bajo nombres como “El Cuarto de Alejandra”.

Se presume que en esa casa se practicaban relaciones consensuadas con otras personas, en un entorno abierto en el que “Agustín” y “Alejandra” participaban juntos.

Este capítulo del caso continúa desenredando la compleja trama que llevó al asesinato del joven Josué, y mientras las pesquisas avanzan, la comunidad sigue conmocionada por la violencia de este crimen que aún mantiene preguntas sin respuesta.