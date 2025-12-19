El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras inició este jueves el escrutinio especial de al menos 2.792 actas con inconsistencias, un proceso que podría ser decisivo para definir al presidente electo en los comicios generales del 30 de noviembre, marcados por una estrecha disputa entre dos candidatos conservadores.

El recuento comenzó a las 15:40 hora local (21:40 GMT), tras varias postergaciones desde el 13 de diciembre debido a obstáculos administrativos, la ausencia de representantes partidarios y procedimientos tecnológicos pendientes.

El proceso se realiza en presencia de observadores nacionales e internacionales y se desarrollará en dos turnos diarios de doce horas cada uno, con 150 mesas receptoras.

La contienda presidencial se centra entre Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, que lidera con el 40,54% de los votos y cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 39,19%, quien ha cuestionado los resultados publicados por el CNE tras procesarse el 99,80% de las actas.

El CNE atribuye la demora del escrutinio especial a obstáculos administrativos, la ausencia de representantes de algunos partidos en las mesas de verificación y procedimientos tecnológicos pendientes.

CNE

La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, señaló que el proceso se inició con dos maletas de actas de La Ceiba y que una vez completada la verificación técnica, se continuará con el escrutinio especial en todas las mesas.

Nasralla insistió en que el CNE autorice de «inmediato» la revisión «voto por voto» de 8.084 actas adicionales, petición que el CNE descartó alegando impedimentos legales.

El CNE advirtió que aceptar un recuento generalizado podría derivar en revisiones similares en otros niveles, «desnaturalizando el sistema de escrutinio» y actuando al margen de la ley.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó que reconocerá al ganador oficializado por el CNE y anticipó que el traspaso de mando se realizará de manera «pacífica» el 27 de enero de 2026.​