El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, calificó este jueves de «absurdo, pero sumamente peligroso» que Estados Unidos hable de un «robo» de petróleo venezolano y criticó al presidente Donald Trump por exigir la devolución de los derechos petroleros.

Durante una reunión del Consejo Nacional de Soberanía y Paz, Rodríguez señaló que las declaraciones de Trump y su subjefe de gabinete, Stephen Miller, son idénticas a las de la líder opositora María Corina Machado.

El parlamentario afirmó que deberían «descontar los millones y millones de dólares de las concesiones de la dictadura de Juan Vicente Gómez para acá» y recordó que la Constitución venezolana establece la propiedad de los recursos minerales para el Estado.

Reforma de 2007

Rodríguez también recordó la historia de la nacionalización de la industria petrolera en 1976 y la reforma de 2007 bajo Hugo Chávez, que obligó a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias o salir del país.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, reiteró que no habrá petróleo «regalado ni robado» para ningún poder extranjero.

Estados Unidos ha desplegado buques en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero Venezuela denuncia que la verdadera intención es apoderarse de sus recursos y propiciar un cambio de régimen.

El martes, Trump anunció el «bloqueo total» contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela.​