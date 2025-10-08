Desde hace varios meses, un bote de agua constante ha ido deteriorando el asfalto de la carrera Milán, ubicada al lado del sector Los Mangos y contigua a las residencias Karuay, en la parroquia Universidad de Puerto Ordaz.

Carmen Parra, vecina del sector Los Olivos, comenta que transita diariamente por esta vía rumbo al Centro Comercial La Churuata y que la fuga de agua es permanente. “Cuando el suministro por tuberías no llega, los huecos en la calle se secan y no se nota que el agua brota de las tuberías rotas”, señala.

Otros residentes manifiestan que la fuga de agua lleva meses sin ser reparada, alternando entre filtraciones leves y encharcamientos que inundan la calle. Aseguran que Hidrobolívar conoce del problema, pero aún no ha llegado a solucionarlo.

Además de la reparación del tubo afectado, los vecinos solicitan a Hidrobolívar, Corpoelec y la alcaldía de Caroní que realicen un operativo de desmalezamiento en las avenidas, donde la maleza y las ramas de árboles representan un riesgo. También piden mejorar el alumbrado público en los postes ubicados en la zona para garantizar seguridad a quienes transitan de noche.

Inseguridad

El problema de inseguridad es grave, según Pedro, quien trabaja cerca de Los Olivos y debe tomar rutas alternas para evitar ser asaltado después de las 10 de la noche.

Relata que en esa vía ha sido víctima de robo en dos ocasiones. También resalta que aunque en Los Olivos existe un comando policial, no cuentan con patrullajes nocturnos por falta de vehículos.

Los vecinos esperan una pronta intervención para restaurar la vialidad, mejorar la seguridad y garantizar mejores condiciones para el tránsito peatonal y vehicular en esta importante vía de Alta Vista Sur.