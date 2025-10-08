La reconocida actriz Alba Roversi regresa a los escenarios de Puerto Ordaz con su aclamada obra ‘Esperanza Inútil’, una pieza teatral que combina comedia, drama y fe, y que ha conquistado al público en distintas ciudades del país.

La función se llevará a cabo este jueves 9 de octubre a las 8:00 p.m. en Lagar’s Restobar, en una noche que promete emociones, risas y reflexión.

Durante el encuentro con los medios, Roversi agradeció a la prensa local por su apoyo y destacó la importancia de que “se hagan eco de que aquí también pasan cosas chéveres”.

La artista expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público guayanés y por presentar una historia que considera “muy oportuna para estos tiempos tan cruciales”.

Historia cotidiana con un toque de fe

La protagonista de Esperanza Inútil es una mujer de mantenimiento en un local nocturno, soltera y profundamente creyente, que sueña con cambiar su vida gracias a un golpe de suerte: ganar la lotería.

En medio de su rutina, San Antonio se le aparece en un sueño para revelarle los números que podrían sacarla ‘de abajo’.

Con un tono de comedia, la obra muestra las ilusiones, decepciones y anhelos de su protagonista, al tiempo que plantea una reflexión sobre la fe, la esperanza y el deseo de superación.

Propuesta para todo público

Roversi aclaró que la obra no tiene tintes políticos ni apela al humor vulgar, sino que apuesta por una historia humana, cargada de valores y emociones.

«No hace falta la risa fácil para que una obra funcione», señaló la actriz, quien lleva diez años interpretando este personaje con gran éxito.

El evento cuenta con la organización de Andersong Trocel, Eiter Meléndez y Lucía Farías en conjunto con Lagar’s Restobar.

La presentación en Puerto Ordaz será un íntimo bajo reservación, ideal para disfrutar del teatro de cerca y compartir con la artista en un ambiente cálido y cercano.