El flamenco ha sido para Anny Sesar más que una danza: una forma de vida, de disciplina y de expresión.

Desde muy joven encontró en este arte la manera de canalizar emociones y transformar el movimiento en un lenguaje propio. Hoy, tras trece años de trayectoria, celebra el crecimiento de su academia y el impacto que ha tenido en la formación artística de decenas de niñas y jóvenes en Guayana.

En una entrevista con Nueva Prensa Digital, la bailaora y fundadora del Centro de Arte Flamenco Anny Sesar compartió cómo nació su conexión con la danza y qué la hace tan especial.

“La definición, para mí, de flamenco en una sola palabra sería sentimiento, porque a través de él podemos expresarlos todos”, expresó.

Desde niña exploró distintos estilos, pero el flamenco la conquistó por completo. “Me encantaba la técnica del zapateo y la diversidad de emociones que se pueden transmitir con él”, recordó.

Formar artistas y personas con valores

Con más de una década de historia, su academia se ha consolidado como un espacio donde se enseña no solo técnica, sino también valores.

“Me da mucho orgullo el nivel que han alcanzado mis alumnas. Algunas ya tienen sus propias escuelas y eso me llena de felicidad”, afirmó.

Sesar considera que la danza también es una escuela de vida: “El valor más importante dentro del arte es el compañerismo. Sin él no podrían lograrse esas coreografías grupales tan hermosas”.

Un recorrido por la historia del flamenco

De cara al 12 de octubre, la academia presentará una gala especial que narrará la evolución del flamenco a lo largo del tiempo.

“Será un recorrido dividido en siete escenas, desde los orígenes del flamenco hasta la actualidad. Es un resumen de toda su historia y su esencia”, explicó.

Con entusiasmo, invitó al público a sumarse a esta experiencia artística privada: “Los invito a disfrutar de la evolución del flamenco y de todo lo que representa este arte tan profundo y apasionante”, concluyó.

Para más información sobre las actividades y clases, pueden seguir las redes del Centro de Arte Flamenco Anny Sesar en Instagram: @cafannysesar.