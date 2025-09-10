La carrera 3, vía que divide los sectores La Esperanza y La Grúa y conecta con la calle Cedeño en el centro de San Félix, se encuentra en condiciones intransitables, según reportan habitantes y conductores.

Los numerosos huecos en el pavimento y el desbordamiento de aguas negras dificultan el tránsito vehicular y afectan la calidad de vida en la parroquia Simón Bolívar.

Trabajadores de la Hidrológica del estado Bolívar realizaron trabajos para reemplazar una tubería en una de las bocas de visita desbordadas, pero según vecinos, las labores no solucionaron el problema.

Dicen que hicieron un «bypass» que dirige las aguas servidas a un canal de aguas pluviales adyacente a la casa comunal del barrio, generando un olor putrefacto constante que afecta a toda la comunidad.

Residentes indicaron que antes el servicio de agua era permanente, ahora llega solo una o dos veces por semana. A eso se suma la precariedad del suministro eléctrico, con apagones frecuentes que ocurren hasta tres veces al día, y la deficiente recolección de desechos urbanos.

La calle es utilizada ampliamente por vehículos de carga y particulares para trasladar mercancías a los comercios mayoristas y minoristas de alimentos, lo que agrava el deterioro vial y el tránsito en condiciones inseguras.

Los vecinos tienen la esperanza de que con la llegada del nuevo alcalde y la gobernadora las promesas de asfaltado y mejoramiento de la infraestructura vial se concreten finalmente, luego de años de abandono y falta de mantenimiento por parte de las autoridades anteriores.

Esta situación pone en evidencia la necesidad urgente de una intervención integral que no solo repare la calle, sino que también garantice el saneamiento adecuado de las aguas residuales y el suministro estable de servicios básicos en las comunidades afectadas.