“Desde hace años, el centro de Ciudad Bolívar, evidencia abandono. En tan importante zona comercial, donde a diario hay un sin número de vehículos que recorren está vía, además de los malos olores, son unos cuantos centros comerciales que rodean está calle abandonada”, manifestó Alberto Herrera comerciante.

Declararon conductores que la calle Venezuela, ubicada en el corazón de la ciudad capitalina, carece de buen estado, «los malos olores, botes de aguas negras, aguas blancas, basura por doquier en plena temporada carnestolenda”, explicó Amelia Fuentes.

Continuó: “colapsan las vías, debido a que manejamos lo más lento posible para no caer tan fuerte en los grandes huecos de la calle, hasta motorizados pasan lentos porque no hay paso bueno, recorremos esta calle, porque no tenemos más opción para llegar al sitio», dijo Fuentes.



Con tono de lamento y pesar Antonio Cordero, gerente de una de las tiendas del lugar, mencionó: “sumado al insólito olvido y abandono de las autoridades, por el tema de los huecos y derrame de aguas servidas, la ciudadanía tristemente carece de sentido común y contribuye a afear el centro de la ciudad”.



Finalmente Cordero hizo el llamado a la conciencia civil, “tanta anarquía contribuye al retroceder de nuestra localidad que es tan importante, porque usan los rincones de la calle Venezuela como baños, además de la basura regada a lo largo y ancho, aunque pasa poco el aseo, no hay amor por nuestros espacios”.