Las integrantes de HUNTR/X, el grupo de K-pop nacido de la película de Netflix Las guerreras K-Pop (K-Pop Demon Hunters), actuarán en la gala de los premios BAFTA el próximo 22 de febrero.

Según anunció la organización, se trata de la primera presentación en vivo del trío, fuera de los Estados Unidos.

Un éxito global sobre el escenario londinense

Las cantantes EJAE (Rumi), Audrey Nuna (Mira) y Rei Ami (Zoey), voces reales tras la girlband ficticia, interpretarán en el Royal Festival Hall de Londres su éxito global «Golden».

El tema llega a la cita británica con un palmarés impecable: un Globo de Oro, un Grammy a la Mejor Canción Escrita para Medios Visuales y dos nominaciones a los Óscar.

La polémica de la elegibilidad

Lo paradójico de esta invitación es que la cinta, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, no opta a ninguna «máscara dorada».

La Academia Británica (BAFTA) dictaminó que el filme no podría estar entre los elegibles debido a su modelo de distribución: se estrenó exclusivamente en Netflix sin pasar por las salas de cine del Reino Unido.

Tras la ausencia de la película en categorías clave como Mejor Película de Animación o Mejor Canción Original, muchos críticos y seguidores interpretan esta actuación como un «premio de consolación» por parte de la Academia hacia uno de los fenómenos culturales del año.

Declaraciones oficiales

Emma Baehr, directora ejecutiva de Premios y Contenido de BAFTA, se mostró entusiasmada con la participación del trío en esta 79ª edición.

«Estamos encantados de contar con las artistas detrás de HUNTR/X. Estoy deseando desplegar la alfombra roja para recibir a un trío tan icónico».

Por su parte, las artistas describieron la oportunidad como un «momento dorado» que superó sus expectativas de infancia: «Estamos orgullosas de representar a la película y de difundir su mensaje positivo a los seguidores de todo el mundo».

Fenómeno sin precedente

Desde su estreno en junio de 2025, Las guerreras K-Pop ha batido récords históricos en Netflix con más de 500 millones de visualizaciones.

Su impacto musical no se queda atrás: «Golden» lideró las listas de streaming mundial durante ocho semanas, convirtiendo a HUNTR/X en el primer grupo femenino de K-pop en alcanzar el número uno en el Billboard Hot 100.