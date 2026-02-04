Soür, hijo del legendario reguetonero puertorriqueño Yandel, ha decidido trazar su propio camino en la industria musical. Con el lanzamiento de su sencillo debut, «Everyday», el artista de 24 años se distancia del reguetón clásico para apostar por el ‘rage’, un subgénero con fuerte presencia en Estados Unidos pero prácticamente inexplorado en el mercado hispano.

Un sonido híbrido: Entre el punk y el trap

Adrián Veguilla Espada, nombre real de Soür, define su propuesta como una fusión cruda de trap, rock y punk. Su objetivo es ambicioso: establecer una identidad sonora que él mismo denomina como «rabia».

«Es una mezcla de muchas cosas. Estoy trayendo esto al mundo latino; un género que quiero crear porque, literalmente, no existe en español», explicó el artista.

El ‘rage’ se caracteriza por una energía caótica y sintetizadores electrónicos agresivos, popularizados por figuras anglosajonas como Travis Scott, Playboi Carti, Lil Uzi Vert y Ken Carson. Soür busca adaptar esa estética de espectáculos de alta intensidad —donde el público se entrega al mosh pit— a las estructuras de la música urbana latina.

Origen de la identidad

Su nombre artístico nació de una anécdota cotidiana con su padre. Mientras buscaba un alias en la cocina de su casa, un dulce con la palabra «sour» (agrio) capturó su atención.

«Me gusta el sabor agrio. Encaja con mi música por mi voz ronca y las pistas electrónicas y punk que produzco», afirma.

Aunque su formación inició como productor en álbumes de Yandel (como ELYTE o Quién Contra Mí 2) y colaborando en temas para Eladio Carrión y Latin Mafia, Soür sintió la necesidad de evolucionar y dejar de estar a la sombra de los créditos de producción.

Marcando distancia con el reguetón

Aunque reconoce la influencia de su progenitor y no descarta incursionar en el reguetón en el futuro, su prioridad actual es la diferenciación.

«Trabajo de forma muy distinta a mi papá. Tengo mi propio movimiento para que la gente no pueda compararme con él», sentencia el joven artista, quien planea lanzar varios sencillos a lo largo de este año para consolidar su «revolución» sonora.