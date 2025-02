El inicio de la nueva temporada del Campeonato de ciclismo todoterreno del estado Bolívar está a la vuelta de la esquina. Este fin de semana, 15 y 16 de febrero se pondrán en acción cerca de 400 corredores en disputa de la Copa Tribike-IMGC XCO.

Las acciones se llevarán a cabo en el paradisiaco Circuito La Rinconada Bike-Park de la vía a El Pao, sector Caruachi y rendirán homenaje a los atletas Liseth Gruber y Ricardo Sebastiani

Gruber es destacada dirigente y fundadora del Club Angostura de Ciudad Bolívar, por su parte Sebastiani es un atleta de la categoría máster A de amplio recorrido. Por primera vez, se honra a dos personas a la vez y un plus es que se trata de una pareja de esposos.

Este viernes 14 de febrero se entregarán los chips en las instalaciones de Tribike Lastiming, desde las dos de la tarde.

Varios pedalistas ya han asistido a las practicas en las instalaciones del mencionado circuito, elogiando el trazado y adelantando que en esta primera válida MTB se espera la participación de más de 400 corredores, según lo informado por los clubes TRIBIKE-IMGC y Deportivo IMGC, organizadores del evento, respaldado por la Asociación de Ciclismo del estado Bolívar y la Comisión Regional de Ciclismo Todo Terreno.

Las jornadas de la Válida CORCITT contará con seguridad, áreas de esparcimiento e hidratación, que permitirán a los 17 clubes que tomarán parte, sus familiares y acompañantes, todo un inicio de primer nivel, en la nueva campaña que arrancará.

Competencias desde el sábado

Los trazados deportivos arrancarán el día sábado 15 de febrero, sobre las ocho de la mañana, en la citada ruta ciclística, y tendrá como epicentro la bienvenida a todos los equipos por parte del Comité Organizador, antes que sobre las 8:30 a.m., se concrete el desfile inaugural de los equipos participantes.

El comité Organizador de la I Válida, correspondiente a los Clubes TRIBIKE-IMGC y Club Deportivo IMGC, está conformado por: José Arcadio Castillo, Katherine Pacheco, José Rosario, Gender Martínez, Iván Morales, Raúl González, Jesús Gonzales y Gladys Hernández, quienes en conjunto con los atletas de ambos clubes y con el máximo apoyo de las autoridades de seguridad ciudadana del estado Bolívar, lograron desarrollar un circuito MTB dentro de las mencionadas instalaciones de la Finca La Rinconada.

Es importante recordar que el citado circuito de ciclismo todoterreno, lo diseñó en su totalidad el profesor José Rosario, quien, por su amplia experiencia, gestionó un excelente trazado para el disfrute del ciclismo de montaña, con grandes sorpresas entre bosques, saltos y trompos.

Arrancará la fiesta sobre las 9:00 am

De acuerdo al programa preestablecido, sobre las 8:45 de este próximo sábado 15 de febrero está prevista la entonación del Himno Nacional de Venezuela, para a las 9:00 am se dé el inicio de las competencias con la primera manga y con el orden que a continuación damos a conocer:

MANGA 1:

Pre Infantil

A: Masc y Femen 2 Vuelta

B: Masc y Femen 3 Vueltas

C: Masc y Femen 4 Vueltas

D: Masc y Femen 5 Vueltas

Infantil: Masc y Femen Starlap + 2 vuelta(C/C)

10:00 am COMPOTICAS: circuito corto, con su respectiva premiación.

La segunda manga se iniciará sobre las 11:00 am, con el concurso de todas las categorías EBIKE, donde toman parte las versiones Ebike Gran Máster, Máster A, Máster B1, B2 y OPEN, tanto en masculino como en femenino de calificación STARLAP con recorrido + 5 Vueltas.

La organización del evento ha previsto la reunión de delegados para discusión de resultados sobre las 12:30 pm, con la premiación del primer día de competencias, pautada para la 1:00 pm.

Segunda parte de la I Válida el domingo

Por su parte, la organización del evento tiene contemplada la realización de la segunda parte de esta I Válida MTB Corcitt Bolívar para el domingo 16 de febrero, arrancando desde las 6:00 am con la entrega de los chips a los corredores rezagados por parte de la cronometrista oficial del evento, Lastiming, previo al desfile inaugural de todos los clubes participantes, pautada para cumplirse sobre las 7:30 am, para dar paso a la I Manga de esta segunda jornada, desde las 8:00 am.

Está prevista la asistencia del gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano al evento, que según conocimos estará acompañado de algunas otras autoridades de la entidad, como el presidente de Idebol –Instituto de deportes del estado Bolívar-, profesor Omar Goudet quien dirigirá palabras de apertura al evento.

De la misma manera está contemplada las palabras del presidente de la Asociación Regional de ciclismo del estado Bolívar (Asociclismo), Álvaro Darriba quien se dirigirá a los asistentes, así como las palabras del presidente de la Comisión Regional de ciclismo Corcitt, Alberto Gil.

El cronograma de actividades para este domingo 16 de febrero se cumplirá así:

MANGA 1: FEMENINO

Pre-juvenil máster D1 star lap + 4 Vueltas

Hora: 09:30 a.m.

MANGA 2: MASCULINO

Máster B1 hasta Master Plus, Star LAP + 4 vueltas

Hora: 11:30 a.m.

MANGA 3: MASCULINO:

Pre-juvenil STAR LAP + 4 Vueltas

ELITE, SUB23, JUVENIL STAR LAP + 5 Vueltas

MASTER A STAR LAP + 4 Vueltas

01:00 pm: Reunión de delegados para discusión de resultados

Corredores MANGAS 1, 2 Y 3

02:00 pm: Premiación General por parte del Comité Organizador, además del anuncio y premiación del equipo campeón de la I Válida regional Corcitt Bolívar 2025.

Crema del Mountain Bike

Parte de la crema innata del Mountain Bike del oriente y del país, convergirán en esta competencia, de especial manera la doble medallista dorada Ana Paula Ron y campeona nacional juvenil, electa atleta del año en el estado Bolívar 2024, que tendrá la ocasión de medir esfuerzos con la campeona élite, la tachirense Ingrid Porras, entre las grandes figuras que llegarán a la zona para tomar parte de esta I Válida del Mountain Bike del estado Bolívar.

Listo el calendario 2025

Por otra parte, esta I Válida del Ciclismo Todo Terreno del estado Bolívar abrirá las acciones del calendario que ya ha sido confeccionado y que proseguirá el 29 y 30 de Marzo, con la II Válida que llevarás a cabo los clubes Guayamure-Halcones XCO, que se realizará en el circuito Los Aceites/Nuevas Garzas.

Para el 27 de abril está fijado llevarse a cabo la III Válida que se ha comprometido en cumplir el Club MTB Kids Orbea XCM en el circuito La Pradera Bike Park, mientras que la IV será los días 30 y 31 de Mayo por parte del club Avante Dram Bike XCO, en el circuito Caronoco Bike Park.

El calendario proseguirá los días 5 y 6 de julio, con la V Válida que tendrá a la misma Asociación de Bolívar XCC como su organizador y que se deberá cumplir en el Leofling Park, mientras que la VI Válida será organizada por el Orinoco Bike XCM, en la siempre atractiva ruta de competencia que ofrece la Piedra del Elefante, el 14 de septiembre.

Para los días 11 y 12 de Octubre fue fijada en este calendario la VII Válida organizada por UBX XCO y que se realizará en el circuito Bauxilum Bike Park.

Para el 9 de agosto quedó definida la realización del Campeonato Nacional de Bike maratón XCM Bolívar, que organizarán los clubes Tribike-IMGC XCX y que se deberá cumplir en Santa Elena de Uairén.