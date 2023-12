El tráiler oficial de IF ya está disponible. Esta es la nueva película del aclamado escritor y director John Krasinski, que ha sorprendido con sus éxitos como The Office, Un lugar tranquilo y Jack Ryan.

En esta ocasión, trae una historia llena de fantasía, humor y emoción, que hará recordar el valor de la imaginación y la amistad.

IF son las siglas de Imaginary Friends, o amigos imaginarios, que son seres mágicos que nacen de la creatividad de los niños y que los acompañan en sus juegos y aventuras. Sin embargo, cuando los niños crecen, se olvidan de sus IF y estos quedan abandonados en un lugar llamado El Olvido.

La protagonista de IF es Lila, una niña de 10 años que tiene un don muy especial: puede ver a los amigos imaginarios de todos los niños del mundo.

Lila descubre que su padre, Jack, también tenía un IF cuando era niño, pero lo perdió hace mucho tiempo.

Se trata de Buddy, un simpático y travieso conejo azul que se convierte en el mejor amigo de Lila. Juntos, deciden emprender una misión para rescatar a los IF olvidados y reconectarlos con sus dueños, antes de que sea demasiado tarde.

Elenco de IF

IF cuenta con un reparto de lujo, tanto en imagen real como en animación.

Los actores que dan vida a los personajes son: Ryan Reynolds, como Jack; John Krasinski, como el propio John Krasinski, el director de la película y el narrador de la historia; Cailey Fleming, como Lila; Fiona Shaw, como la señorita Grimm, y muchos otros más.

Tráiler oficial

El tráiler oficial de IF se estrenó el pasado 14 de diciembre y ya puede verse en la plataforma de vídeos YouTube.

En el tráiler, se pueden ver algunas de las escenas más divertidas y emocionantes de la película, así como conocer a algunos de los IF más originales y entrañables.

IF se estrenará en mayo del próximo año en los cines de todo el mundo. Y recuerda: si tienes un IF, no lo olvides. Él nunca lo hará.