La Red de Bibliotecas del estado Bolívar está llevando a cabo la tercera jornada de donación popular de libros con el objetivo de promover la lectura, fortalecer el acceso al conocimiento y visibilizar el valor cultural de los textos como herramientas de transformación social.

La jornada se realiza en la Biblioteca Pública de Ciudad Bolívar y se extenderá hasta agotar existencias, con horario continuo durante toda la semana, dirigido para los estudiantes, docentes, artistas y lectores en general con acceso gratuito.

La donación principal proviene de la colección personal de la familia Uncal, quienes decidieron entregar sus libros para que tengan una segunda vida y lleguen a manos de la comunidad.

La selección incluye obras especializadas en artes plásticas, historia, audiovisual y otras disciplinas del conocimiento.

El profesor Alejandro Valdez Mederico destacó que esta es una «oportunidad para que toda la comunidad, especialmente quienes no tienen los recursos para adquirirlos, puedan acceder gratuitamente al conocimiento».

A la fecha, la Red de Bibliotecas ha recibido un total de alrededor de 2.000 libros donados por diversas instituciones académicas, entre ellas la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), Unearte y la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Unesr).