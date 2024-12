La representante de Venezuela en el Miss Universo 2024, Ileana Márquez, ha decidido romper el silencio tras la polémica generada por la traducción errónea de la pregunta que recibió durante la competencia. En una reciente entrevista, la joven modelo ofreció su versión de los hechos, aclarando que la situación fue producto de una serie de imprevistos que se presentaron en ese momento.

Márquez aseguró que solicitó un traductor, un recurso que el mismo concurso pone a disposición de las candidatas, pero que la falta de ensayos previos y la ausencia de un micrófono para la traductora generaron una situación de nerviosismo que pudo influir en el resultado final.

«Pasaron muchas cosas en ese momento, no pedí nada que fuese imposible», expresó Márquez. «Lo que creo que pudo haber pasado es que, como no se ensayó, no le dieron un micrófono a ella, te paralizas». La venezolana también hizo hincapié en que es fácil juzgar desde afuera, pero que quienes no han estado en ese escenario no pueden comprender la presión y la complejidad de la situación.

La modelo reconoció que el audio durante la competencia falló en varias ocasiones, lo que dificultó aún más su participación. Sin embargo, aseguró que, a pesar de los inconvenientes, está tranquila con su desempeño y que aprendió mucho de esta experiencia.

«No puedo sentarme a culpar a alguien, sí creo que se puso nerviosa la traductora, puede pasar», afirmó Márquez. La joven venezolana destacó que lo más importante es aprender de los errores y seguir adelante.