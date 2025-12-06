El Ministerio Público (MP) anunció que imputará a tres exfiscales del Área Metropolitana de Caracas (AMC) por presuntos actos de corrupción, informó el Fiscal General, Tarek William Saab, a través de su cuenta de Instagram.

Los exfiscales identificados son Lenyn Puello, Deide Cabezas y Sabelle Sosa, quienes enfrentarán cargos por retraso u omisión intencional de funciones y agavillamiento, según precisó Saab.

El Fiscal señaló que los imputados habrían solicitado dinero a una persona con el objetivo de liberarla de una investigación que estaba siendo llevada a cabo por el despacho fiscal del que formaban parte, en un caso que refuerza las investigaciones sobre la corrupción dentro del sistema judicial.

El MP continuará con las diligencias correspondientes para formalizar las imputaciones y profundizar en las posibles responsabilidades de los exfuncionarios.