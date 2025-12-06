La directora de la Fundación para el Desarrollo del Cacao (Fundacacao), Andreína Portillo, afirmó que uno de los signos más evidentes del crecimiento en el sector cacaotero venezolano es la apuesta de inversionistas por la siembra de al menos 500 hectáreas de cacao en 2025.

El incremento del precio del grano en los mercados internacionales habría sido el principal estímulo para este renovado interés.

Portillo explicó que “en los últimos años el precio del cacao ha aumentado a nivel mundial y eso ha impulsado a varios inversionistas a sembrar cacao en Venezuela”, un movimiento que considera fundamental para dinamizar el sector.

Calidad genética como sello venezolano

Según la especialista en cacao y chocolate, el país ha experimentado un auge significativo en los últimos tres o cuatro años, respaldado por la alta calidad del grano nacional. Aseguró que “si algo tenemos que estar orgullosos los venezolanos es que tenemos de las mejores genéticas de cacao del mundo”.

Entre las variedades más demandadas en mercados internacionales, Portillo destacó el cacao de Chuao —con denominación de origen—, además de Chuao Porcelana (zona sur del lago), Chuao Porcelana Carenero Superior (Barlovento), Guasare y otros criollos caracterizados por su almendra blanca, menor amargor y perfiles aromáticos anisados.

Europa y Asia lideran la demanda

La directora de Fundacacao señaló que los principales destinos de exportación del cacao venezolano siguen siendo países europeos como Francia, Italia, Suiza y Alemania.

Sin embargo, resaltó que mercados asiáticos, especialmente Japón y China, han incrementado su interés en el producto, lo que abre nuevas posibilidades comerciales para los productores nacionales.

Proyecciones positivas para 2025 y 2026

En entrevista para Fedecámaras Radio, Portillo indicó que el año cerrará con números positivos gracias al aumento de la producción y las nuevas siembras. “Indudablemente, vamos a terminar 2025 en positivo, y para 2026 necesitamos unir fuerzas público-privadas para impulsar el cacao de manera sostenible”, afirmó.

Finalmente y, con este panorama, el sector cacaotero venezolano se perfila como uno de los rubros agrícolas con mayor potencial de crecimiento para los próximos años.