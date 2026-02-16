Una mujer fue detenida en el estado Carabobo por presuntamente permitir que su pareja abusara sexualmente de su hija de tres años.

La información fue confirmada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien detalló que la acusada fue identificada como Nakari Torres.

Según explicó el Ministerio Público, la mujer será presentada ante tribunales por el delito de Comisión por Omisión en el Acto Sexual con Víctima Especialmente Vulnerable. De acuerdo con las autoridades, la madre tenía conocimiento de los hechos y no habría tomado acciones para impedirlos ni denunciarlos ante los organismos correspondientes.

El caso se encuentra en fase de investigación mientras avanzan las diligencias judiciales. El Ministerio Público reiteró que este tipo de delitos serán procesados con severidad, especialmente cuando se trata de la protección de menores de edad.