Tras dos décadas de trayectoria en el maquillaje para cine y televisión, Noel Jacoboni enfrenta una realidad desoladora: la posibilidad de abandonar Nueva York.

Al igual que miles de sus colegas, la falta de medios para subsistir en una de las ciudades más caras del mundo se ha vuelto una barrera infranqueable.

Este fenómeno no es aislado; el sector creativo, pilar de la identidad neoyorquina, atraviesa una crisis de permanencia que amenaza con despojar a la metrópoli de su título como capital cultural global, explica El Nacional.

Cifras de una crisis silenciosa

De acuerdo con un informe del Centro para un Futuro Urbano, la fuerza laboral en sectores como el diseño, la moda y la publicidad ha disminuido un 6,1% desde 2019.

Aunque se esperaba una recuperación tras la pandemia, el investigador Eli Dvorkin señala que los costos operativos y de vida están aumentando a un ritmo muy superior a los ingresos.

Actualmente, los trabajadores creativos en Nueva York ganan un 23% menos que el salario medio nacional ajustado al costo de vida, una brecha que se ha profundizado drásticamente en la última década.

La competencia global y el declive local

La crisis ha golpeado con fuerza al sector audiovisual, que ha perdido el 19,1% de sus empleos. La producción se está trasladando a ciudades con mayores incentivos financieros como Atlanta o Austin, e incluso a destinos internacionales como Budapest, Praga y Seúl.

Mientras tanto, en la Gran Manzana, el alquiler medio ha subido un 42% en diez años, dejando atrás el modesto incremento del 25% en los salarios del sector artístico.

Esta asfixia económica ha provocado el cierre de casi 50 instituciones, desde museos hasta salas de música.

El reto del gobierno municipal

Ante este panorama, la administración del alcalde demócrata Zohran Mamdani busca implementar medidas de control de alquileres y fomento al empleo sindicalizado.

Finalmente, Rafael Espinal, director de medios y entretenimiento, enfatiza la urgencia de garantizar que los artistas no solo creen en Nueva York, sino que puedan vivir en ella. Entre las propuestas destacan la reserva de viviendas asequibles y la creación de festivales culturales masivos para reactivar los cinco distritos de la ciudad.