La Asociación de Fútbol del Estado Bolívar, encabezada por su presidente Pedro Barros, dio inicio a la Liga de Desarrollo Bolívar 2024 ante más de 10.000 personas que se dieron cita al CTE Cachamay de Puerto Ordaz.

El evento se desarrolló con la novedad de contar con 65 clubes registrados y más de cuatro mil atletas que durante todo el año estarán desplegados en las canchas de fútbol del Municipio Caroní.

La actividad comenzó al ritmo de la banda marcial del Colegio Santísima Trinidad, además, contó con la presencia de personalidades y autoridades del Estado Bolívar, así como medios de comunicación regionales y nacionales.

Una de las grandes sorpresas y novedades en el desfile, fue la presencia con la reconocida marca RS, como principal aliado de la asociación. Esta novedad establece un precedente en el fútbol local, puesto que, a partir de ahora, los árbitros y oficiales de campo, contarán con vestimenta y calzado de la famosa marca.

Transformando el fútbol en la región

«Todo ha sido increíble. Me llena de felicidad, ver materializado el trabajo de un año y ocho meses. Al llegar, la asociación solo contaba con 31 clubes registrados y hoy desfilaron 65 solo en este municipio, con más de diez mil personas en el CTE Cachamay, superando lo que hicimos en 2023″, manifestó Pedro Barros, presidente de Asofutbolívar.

El directivo manifestó su agradecimiento a todos los que hicieron posible este evento.

«Esto no hubiese logrado de no haber sido por todo el trabajo del equipo que me acompaña. Gracias a la política y orientaciones de nuestro presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez, que ha llevado la transformación del fútbol en el país a un nivel impresionante”, indicó.

Tras el éxito del desfile en Cachamay, la asociación que dirige el fútbol en Bolívar, enfoca su objetivo en las próximas actividades.

«Seguiremos trabajando. Estamos recuperando 10 canchas en Caroní. Además, se acerca la inauguración de torneos municipales en todo el estado. También estaremos el 9 de marzo en Gran Sabana, entregando 42 actas constitutivas con la misión de seguir transformando el fútbol, todos los rincones de Venezuela», expresó Barros.

Finalmente, el dirigente dejó un mensaje a los seguidores del balompié local.

«A los fanáticos guayaneses les pido que no pierdan la esperanza. Agradezco su apoyo por acompañarnos en esta actividad. Tenemos un equipo de trabajo comprometido con este deporte», sentenció.

Escuela MGD conquista la fase regional

Después del desfile, el Estadio Cachamay presenció un gran partido por la final de la Liga de Desarrollo Sub-14, donde se busca el cupo a la CONMEBOL Evolución. La fase regional lograda por Escuela MGD, encabezada por el entrenador Adrián González, tras imponerse 1-0 a la Academia AIFI de Guayana.

Ahora, esta institución representará al Estado Bolívar, en la siguiente fase de la competición, donde enfrentará a los representantes de Delta Amacuro y Monagas.