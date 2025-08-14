El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este jueves la incautación, en el estado Anzoátegui, de «un nuevo arsenal de explosivos» que pertenecen a los grupos terroristas ligados a la oposición para perturbar la paz de Venezuela.

«La investigación del intento fallido de actos terroristas nos trae aquí al estado Anzoátegui para un nuevo desmantelamiento. Incautamos un arsenal de explosivos, de distintos tipos», dijo Cabello en rueda de prensa desde un galpón en la entidad.

En ese contexto, Cabello cuestionó que la contrarrevolución hable de que son explosivos para usos petrolero. «Es el mismo cuento que las bombas solo mata a chavista, bajo el argumento que eso no explota sino que es para tema petroleros, tratando de engañar y manipular como si la población no supiera el daño que causa todo esto».

Asimismo, destacó que todo esto se logra gracias al plan frustrado de Plaza Venezuela por los organismos de seguridad. Cabello mostró parte de lo incautado, donde destaca explosivo HMX, el cual es de gran rapidez y alcance. Señaló que las empresas petroleras, de acuerdo al reglamento, no puede tener más de 50 kilogramos de explosivos y más de 100 detonadores eléctricos. «Entonces uno se pregunta cómo tienen ellos aquí más de 1 mil 500 kilos de explosivos», fustigó. Finalmente, apuntó que por esa razón se ha ordenado una investigación a fondo sobre la explosión que hubo en el Complejo Muscar.