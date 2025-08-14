Arribó este miércoles al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, el vuelo número 56 de la Gran Misión Vuelta a la Patria con 183 venezolanos provenientes de Estados Unidos, con escala en Honduras.

Los 163 hombres y 20 mujeres que llegaron a tierras venezolanas, fueron recibidos por los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), la Oficina Nacional de Atención Integral a la Víctima de Violencia (Onaivv), el Ministerio del Poder Popular para la Salud, entre otros, quienes supervisaron los protocolos de protección y seguridad.

Esto con la finalidad de garantizar el retorno a casa en perfectas condiciones de los connacionales, como parte de las acciones del Gobierno Bolivariano del presidente de la República, Nicolás Maduro, para que logren reunificarse con sus familias.

La Gran Misión Vuelta a la Patria constituye una esperanza de regreso de aquellos venezolanos que salieron de la nación, manipulados por los efectos de la guerra económica, e inducidos por campañas mediáticas.

«Cada vuelo es un paso más hacia la reunificación familiar y una victoria contra las adversidades», aseveran las autoridades a propósito de la llegada de este nuevo vuelo desde su canal oficial de Telegram.