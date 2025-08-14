La Fundación La Barraca ofrecerá este sábado 16 de agosto, a las 4:00 de la tarde, la obra La princesa triste, una propuesta teatral dirigida especialmente a niños y familias.

El texto es original de José Gregorio Romero y cuenta con la dirección de Juan Manuel Carvajal.

Elenco y equipo de producción

En escena participarán Lorelys Guillén, Omar Montero, Keily Almeida, Eyla Dasilva, Juan Manuel Carvajal, Guadalupe Barceló, Jhosner Acosta, María José Patiño, Nadia Casañas y Adriana Dasilva.

La producción reúne a actores y actrices con experiencia en teatro infantil, bajo la coordinación de la Fundación La Barraca.

Detalles de la función

La presentación se realizará en el espacio de la Fundación La Barraca, preparado para recibir al público familiar. La entrada general tendrá un costo de 3 dólares, con la finalidad de mantener el acceso a propuestas culturales para toda la comunidad.

Aunque no se han revelado detalles del argumento, el montaje forma parte de la programación de teatro infantil que la fundación impulsa para promover el interés por las artes escénicas desde edades tempranas.

Apuesta por la cultura local

Con esta obra, la Fundación La Barraca continúa su labor de ofrecer alternativas culturales y recreativas en la ciudad, apostando por la formación de nuevas audiencias y el fortalecimiento del teatro como punto de encuentro comunitario.