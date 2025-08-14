El socio director de Atena Grupo Consultor, Alexander Cabrera, indicó que la marca de los productos vuelve a ser un factor fundamental en la decisión del consumidor venezolano.

Asimismo, aseveró que el 61% de los venezolanos toma mucho más la importancia de la marca y sumó que el consumidor venezolano es «multifiel».

«Le es fiel a todas (las marcas). Esa multifelidad lo que está haciendo es que hoy el consumidor tenga opciones, ya que hay más variedad», resaltó.

Adicionalmente, Cabrera apuntó que el 64% de los venezolanos cuando se para frente al anaquel y no consigue su marca, le echa la culpa al fabricante, pero si esta situación se repite 3 veces «cambia el retailer, porque le echa la culpa».

Manifestó en Fedecámaras Radio que el 72% de los hogares venezolanos ya tiene clara la marca de los productos que comprará antes de ir a los anaqueles.

Igualmente, recomendó a las empresas que para tener éxito en lo que queda de 2025 y en 2026, deben «escuchar al consumidor y generarle una propuesta de valor».