Tras una década en el fútbol europeo y un breve paso por México, el extremo deltano Darwin Machís regresa al balompié criollo de la mano del legendario club UCV, apostando por la trayectoria del jugador para la segunda parte de la Liga FUTVE.

Machis, con 32 años de edad, vuelve con la meta de revitalizar su juego y alcanzar el optimo desempeño que lo hizo merecedor de vestir la camiseta vinotinto.

El jugador, quien terminó su vínculo con el equipo español Valladolid, se había consolidado en el futbol profesional venezolano con Mineros de Guayana.

En Europa, dejó su huella en equipos como el Udinese, Granada, Huesca, Leganés y Cádiz.

Su inclusión en la UCV simboliza una de las novedades más resonantes del período de contrataciones, y se prevé que sume su recorrido y capacidad ofensiva al equipo estudiantil.