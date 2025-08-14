Una tormenta eléctrica sorprendió a los ocupantes de una curiara que navegaba por las aguas del río Orinoco, en el municipio Sotillo del estado Monagas, causando la muerte de una mujer y dejando a cuatro personas heridas.

El incidente ocurrió cuando la embarcación, proveniente de la comunidad fluvial Sabaneta, se dirigía hacia Barrancas del Orinoco.

La víctima fue identificada como Higinia Josefina Rodríguez, de 35 años, quien falleció tras recibir una descarga eléctrica directa provocada por un rayo. Junto a ella, tres mujeres y un hombre sufrieron quemaduras en diversas partes del cuerpo y fueron trasladados de emergencia al hospital Tulio López Ramírez en Barrancas, donde su estado es monitoreado continuamente por el personal médico.

Autoridades de Protección Civil reiteran la importancia de extremar precauciones durante las tormentas eléctricas, especialmente en zonas fluviales donde el riesgo de rayos es alto.

Este trágico evento resalta la vulnerabilidad de los habitantes de las comunidades ribereñas del río Orinoco, quienes dependen de la navegación para su transporte diario en un entorno que a menudo es azotado por condiciones climáticas adversas.

Las autoridades locales continúan con las investigaciones y el apoyo a las familias afectadas, mientras que el hospital mantiene en observación estricta a los lesionados para prevenir complicaciones.