Un tramo de la avenida Manuel Piar, en San Félix, se ha convertido en motivo de preocupación para los vecinos debido a la falta de alumbrado público. Desde la entrada del sector José Gregorio Hernández, conocido como La Gallina, hasta las adyacencias de la plaza de mayoristas del mercado, esta importante doble vía permanece en completa oscuridad después de las seis de la tarde.

Carlos Luis Moreno, residente de una comunidad cercana al sector Las Batallas, denunció que varias bombillas de las lámparas llevan meses quemadas y, a pesar de que el problema ha sido reportado tanto a la VenApp como a Corpoelec, no ha recibido respuesta alguna.

Habitantes de sectores como Jardín del Muelle, Las Palmitas y El Pollito expresaron que esta situación no solo dificulta el tránsito, sino que también favorece la acción de delincuentes, aumentando la inseguridad en la zona.

Solicitan a la Corporación Eléctrica Nacional y a la alcaldía de Caroní restablecer el alumbrado público y realizar mantenimiento en las alcantarillas pluviales. Además, piden que se envíe una cuadrilla para desmalezar la zona y que se refuercen las labores de seguridad con recorridos periódicos después de las seis de la tarde.

Los vecinos han reportado un aumento en los robos a viviendas, incluyendo el hurto de bombonas de gas.

Un vendedor de verduras que trabaja en el mercado municipal denunció haber sido víctima de un atraco en la avenida, cuando delincuentes salieron de la maleza para despojarlo de sus pertenencias.

La comunidad insiste en la necesidad de incrementar la vigilancia para garantizar la seguridad en este tramo crítico de la avenida Manuel Piar y sus alrededores.