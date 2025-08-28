Un incendio declarado en horas de la madrugada del miércoles consumió gran parte de la estructura del centro comercial de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), específicamente en la zona de Bauxilum Mina, ubicada en la parroquia Los Pijiguaos, municipio Cedeño, estado Bolívar.

Entre los afectados se encuentra Ciber Manyeca, un centro que ofrecía servicios de navegación e Internet a trabajadores de Bauxilum y residentes cercanos.

El personal de bomberos de Bauxilum llegó al lugar, pero la escasez de recursos y herramientas dificultó contener el fuego, que se extendió con rapidez hacia otros negocios del centro comercial.

Esta precariedad ya había sido denunciada previamente tras un incidente similar en una zona de producción cercana llamada El Jobal.

La falta de equipos adecuados para extinguir incendios en esta zona genera preocupación y reclamos por parte de la comunidad, trabajadores y comerciantes afectados.

Los daños causados por el incendio afectan la estructura del centro comercial y la situación se agrava porque el edificio se encuentra en alto riesgo de desplomarse. Los propietarios y afectados contabilizan pérdidas cuantiosas que aún no han sido cuantificadas oficialmente.