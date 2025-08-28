Las intensas lluvias registradas en el municipio Cedeño, al oeste del estado Bolívar, han provocado el colapso de un tramo crítico de la Troncal 19 entre Caicara del Orinoco y Puerto Ayacucho.

Un derrumbe ocurrido a la altura de la curva conocida como El Burro arrasó con la estructura vial y los tubos de drenaje instalados para canalizar las aguas de la quebrada local, dejando incomunicadas al menos seis parroquias y varias comunidades indígenas de la zona.

Entre los sectores afectados están Caicara del Orinoco, Los Pijiguaos y otros poblados que dependen de esta vía para acceder a servicios y comercio.

La carretera es de gran importancia estratégica, ya que conecta con yacimientos de bauxita explotados por la empresa estatal CVG Bauxilum, así como con poblaciones del estado Amazonas como Puerto Ayacucho y con municipios del estado Apure, incluyendo San Fernando de Apure, Achaguas y Guasdualito.

Vecinos señalaron que, a pesar de recientes reparaciones realizadas en la vía, las turbulentas aguas del río superaron las defensas y se llevaron las tuberías del drenaje pluvial, causando el colapso.

Cientos de comunidades afectadas

Como solución provisional, residentes construyeron un paso improvisado que permite la circulación de vehículos livianos, pero el acceso sigue restringido para autobuses y camiones de carga, lo que afecta la movilidad de productos y personas.

Esta emergencia afecta a cientos de familias y comunidades indígenas, incrementando la preocupación por cualquier situación de emergencia médica o abastecimiento de insumos que pueda surgir.

Autoridades de Protección Civil y organismos estatales mantienen vigilancia y evaluación permanente para buscar soluciones y atender a los damnificados.

En suma, la situación vial en la Troncal 19 evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura frente a eventos naturales extremos y la urgente necesidad de fortalecimiento de las vías que conectan esta importante región estratégica, económica y cultural del sur de Venezuela.