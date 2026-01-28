Un autobús de la empresa Expresos Caribe, que cubría la ruta Puerto Ordaz-Ciudad Bolívar, se incendió completamente a primera hora de la mañana de hoy miércoles a la altura del Kilómetro 37 de la autopista.

El siniestro dejó únicamente pérdidas materiales, sin reportes de heridos ni fallecidos entre pasajeros o tripulación. Autoridades de protección civil y tránsito acudieron al sitio para controlar el fuego y acordonar la zona.

El vehículo Encava quedó totalmente consumido por las llamas, posiblemente por falla mecánica. El incidente genera congestión vial en esta vía clave del estado Bolívar, sin mayores complicaciones humanas.

El fuego no solo acabó con la unidad, algunos de los pasajeros no lograron sacar su equipaje, además, bomberos municipales pudieron apagar las llamas que avanzó hacia la zona boscosa.