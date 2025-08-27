La selección venezolana de voleibol masculino de mayores marcó un hito al derrotar por primera vez a Estados Unidos en un partido oficial, en el marco del Campeonato Panamericano Mayor Masculino 2025 (NORCECA), que se celebra en el Domo de la Feria de León, Guanajuato, México, del 24 de agosto al 1° de septiembre.

Con un contundente 3-0 (25-21, 28-26, 31-29), Venezuela no solo inauguró su participación en el Grupo A con el pie derecho, sino que marcó un precedente en su trayectoria deportiva, al vencer a uno de los equipos más tradicionales y poderosos del continente.

El partido, lleno de intensidad, emociones y momentos de incertidumbre, mostró la madurez, disciplina y crecimiento del equipo venezolano, que supo mantener la calma en los momentos más difíciles, especialmente en el tercer set, cuando salvó cinco puntos de set antes de concretar el triunfo con dos saques directos del punta Emerson Rodríguez.

Ritmo imparable

Desde el primer set, el sexteto nacional impuso ritmo. La ofensiva de Moisés Vásquez, Emerson Rodríguez y el capitán Willner Rivas fue clave para neutralizar los intentos de reacción de Estados Unidos, liderados por Kyle Hobus y Nolan Flexen.

Aunque los norteamericanos mostraron su experiencia y nivel mundial, no pudieron contener el poderío venezolano que ganó el primer parcial 25-21.

El segundo parcial fue un mano a mano. Con múltiples empates y cambios de liderato, Estados Unidos llegó a tomar ventaja 14-12 aprovechando errores del equipo nacional y el bloqueo de Daniel Wetter.

Sin embargo, Venezuela reaccionó con ataques certeros de Jean Herrera y cerró el set 28-26 con un remate fulminante de Emerson Rodríguez.

La tercera instancia y definitiva fue la más dramática. Estados Unidos llegó a liderar 18-15 con aportes de Flexen y Hobus, pero los criollos, con una defensa sólida y un saque potente, empataron 23-23.

Tras una férrea batalla, los venezolanos resistieron cinco puntos para set y sentenciaron el partido con dos saques directos de Emerson Rodríguez, sellando el 31-29 y la victoria global.

Encuentro equilibrado

El encuentro fue equilibrado, pero favoreció a los nacionales en aspectos clave. El equipo venezolano lideró en ataque (43-40) y servicio (5-2), donde Emerson Rodríguez fue decisivo con tres aces.

En lo individual, el capitán Willner Rivas encabezó la ofensiva venezolana con 17 puntos, incluidos dos aces, mientras Emerson Rodríguez sumó 14 unidades con tres saques efectivos. Moisés Vásquez aportó 10 puntos de consistencia.

Preparación en México

Wilner Rivas, capitán del sexteto nacional, señaló que el triunfo ante Estados Unidos es un hecho sin precedentes y fue producto del trabajo de preparación que realizaron en tierras aztecas.

«Nosotros tuvimos la oportunidad de venir una semana antes a la competencia y tener cuatro juegos de preparación con México, los cuales nos ayudaron mucho, se vio el resultado. Tuvimos concentración para subir y remontar el juego en el tercer set”, expresó el capitán.