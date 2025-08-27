El director técnico Fernando Batista ha revelado la lista de 32 jugadores que representarán a la Selección de Venezuela en las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Mundialistas. La Vinotinto se juega su pase al Repechaje del Mundial de Estados Unidos, enfrentando a Argentina y Colombia.

Convocatoria Vinotinto: El talento internacional abunda

La lista de convocados destaca por su diversidad de ligas y países, con una notable presencia de jugadores de las ligas de Brasil y Estados Unidos, cada una aportando seis futbolistas. Le siguen los campeonatos de Colombia (4), Ecuador (3) y España (2). Otros jugadores provienen de ligas como Argentina, Bolivia, Bulgaria, Chile, Corea del Sur, Francia, Hungría, Japón, Polonia y Ucrania.

Solo dos de los 32 futbolistas convocados militan en la Liga FutVe de la primera división de Venezuela, demostrando la amplia base de talentos venezolanos en el extranjero.

Duelos cruciales: Argentina y Colombia

La selección venezolana tendrá dos partidos clave para asegurar su posición en la tabla. El primer encuentro será contra la ya clasificada Argentina el jueves 4 de septiembre en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, un partido que será por la Fecha 17 de las Eliminatorias.

Posteriormente, la Vinotinto cerrará su participación en casa, recibiendo a Colombia el martes 9 de septiembre en el Estadio Monumental de Maturín.

La Vinotinto en la tabla: ¿El sueño mundialista está cerca?

Actualmente, Venezuela se encuentra en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 18 puntos, justo por encima de Bolivia (17 puntos). El equipo de Fernando Batista luchará por superar a sus rivales directos para conseguir el tan anhelado cupo que otorga el derecho de disputar el Repechaje al Mundial de Estados Unidos.

Convocatoria Vinotinto Jornadas 17 y 18

PORTEROS (4):

Alain Baroja – Club Always Ready (BOL)

Cristopher Varela – Deportivo La Guaira (VEN)

Rafael Romo – Universidad Católica (ECU)

Wuiker Fariñez – Águilas Doradas (COL)

DEFENSAS (10):

Alexander González – CS Emelec (ECU)

Carlos Vivas – CD La Equidad (COL)

Christian Makoun – PFC Levski Sofía (BUL)

Jhon Chancellor – CD U. Católica (ECU)

Jon Aramburu – Real Sociedad (ESP)

Josua Mejías – Debreceni Vasutas SC (HUN)

Miguel Navarro – CA Talleres (ARG)

Nahuel Ferraresi – São Paulo FC (BRA)

Ronald Hernández – Atlanta United FC (USA)

Wilker Ángel – EC Juventude (BRA)

VOLANTES (15):

Carlos Faya – Deportivo La Guaira (VEN)

Christian Cásseres – Toulouse FC (FRA)

Daniel Pereira – Austin FC (USA)

David Martínez – Los Angeles FC (USA)

Eduard Bello – Universidad Católica (CHI)

Gleiker Mendoza – FC Kryvbas (UCR)

Jefferson Savarino – Botafogo (BRA)

Jhon Murillo – América de Cali (COL)

Jorge Yriarte – WKS Slask Wroclaw (POL)

José Martínez – SC Corinthians (BRA)

Leonardo Flores – Atlético Bucaramanga (COL)

Matías Lacava – Ulsan HD (KOR)

Telasco Segovia – Inter Miami CF (USA)

Tomás Rincón – Santos FC (BRA)

Yeferson Soteldo – Fluminense FC (BRA)

DELANTEROS (3):

Josef Martínez – SJ Earthquakes (USA)

Kevin Kelsy – Portland Timbers (USA)

Salomón Rondón – Real Oviedo (ESP)