La influencer de TikTok Luz Celina Cervo Raga, de 23 años, conocida en las redes como «Lucecita», fue detenida en una operación policial en La Candelaria, Caracas, por su presunta implicación en un caso de microtráfico de estupefacientes.

Según informó el director del Cicpc, Douglas Rico, la aprehensión fue resultado de una exhaustiva investigación de la División de Investigaciones Contra Drogas que se inició en diciembre pasado. Junto a Luz Celina fueron detenidos Alix Antonio López Morillo, alias «Alí», de 28 años, y Yeinar Anabel Araque Contreras, apodada «Yei», de 24 años.

Las pesquisas indicaron que «Alí» operaba distribuyendo sustancias psicoactivas desde la zona de Lomas de Urdaneta en el oeste de Caracas hacia el este, siendo la comercialización en las inmediaciones de instituciones educativas uno de sus principales objetivos, poniendo en riesgo la salud de la comunidad estudiantil.

El trío fue interceptado por funcionarios cuando se encontraban en un vehículo Ford Fiesta Max, propiedad de Yeinar Araque. Ambas jóvenes, Luz Celina y Yeinar, tenían pleno conocimiento de las actividades ilícitas que realizaba López Morillo.

Durante el operativo, se incautaron envoltorios con una sustancia rosada en polvo y varios teléfonos móviles, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con los detenidos para las investigaciones correspondientes.

El Cicpc destacó que esta detención forma parte de una ofensiva contra la venta de drogas en zonas sensibles como colegios y sectores residenciales, con la intención de proteger a la juventud de Caracas.