El Central Azucarero Las Majaguas, ubicada en el estado Portuguesa, comenzó la zafra azucarera 2025-2026. En este período de cosecha, se proyecta producir en todo el país 5.400.000 toneladas de caña de azúcar.

En ese sentido, la producción nacional de caña de azúcar ha tenido un crecimiento del 20%, se cosecharán 82.151 hectáreas cultivadas por 4.236 productores y campesinos.

El ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, informó que el Central Azucarero Las Majaguas logró el año pasado, una producción de 45.000 toneladas de azúcar.

Igualmente, puntualizó que en lo que va de 2025, Las Majaguas ha registrado un aumento del 33% en la producción, con 60.000 toneladas obtenidas: «este central es la expresión de lo que nuestro presidente Nicolás Maduro ha denominado como el Plan de Recuperación Económica».

«Su crecimiento ha sido paulatino y sostenido, gracias al esfuerzo conjunto de los distintos niveles de gobierno y del sector privado», enfatizó León Heredia.

Reactivación de dos centrales azucareros

El ministro de Agricultura Productiva y Tierras anunció la reactivación de los centrales azucareros Venezuela y Santa Clara, así como también de otras empresas en la nación y acotó que este avance es parte de un plan integral para recuperar la industria azucarera en el país.

«Siempre hago un llamado al productor a seguir apostando al campo, porque allí está el futuro de la patria. Venezuela avanza hacia consolidarse como un granero para el mundo entero», sumó.