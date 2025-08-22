El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, núcleo Ciudad Guayana, anunció la apertura de inscripciones para dos de sus programas formativos: Iniciación Musical y Alma Llanera.

La convocatoria está dirigida a niños y jóvenes de la ciudad que deseen integrarse a una de las instituciones culturales y educativas más reconocidas del país.

Además, el proceso de inscripción se realiza de manera digital, a través de un formulario disponible en el enlace de la biografía de la cuenta oficial de Instagram @elsistemaciudadguayana.

De esta forma, las familias interesadas podrán formalizar el registro de manera rápida y sencilla.

Una familia musical en expansión

Desde su creación, El Sistema se ha consolidado como un espacio de formación integral, en el que la música no solo se aprende, sino que también se vive como una experiencia transformadora.

Bajo esa premisa, el núcleo de Ciudad Guayana abre nuevamente sus puertas a quienes sueñen con tocar un instrumento, cantar o simplemente descubrir su potencial artístico.

“La música sigue abriendo caminos y queremos invitarte a ser parte de nuestra gran familia”, destaca la publicación en redes sociales, reafirmando la misión de la organización de fomentar valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la sensibilidad artística.

Oportunidad para soñar y crecer

Los programas de Iniciación Musical y Alma Llanera están diseñados para diferentes etapas de formación, permitiendo que los más pequeños den sus primeros pasos en la música y que los jóvenes desarrollen sus talentos dentro de un entorno académico y creativo.

Finalmente, con esta convocatoria, El Sistema Ciudad Guayana renueva su compromiso con la educación musical de la región, consolidándose como un espacio donde cada estudiante puede crecer, aprender y vivir la experiencia única de hacer música en comunidad.

Para más información, se invita a la comunidad a estar atenta a las publicaciones en la cuenta de Instagram de El Sistema (@elsistemaciudadguayana), donde se estarán compartiendo novedades y detalles del proceso de las inscripciones.