En una tarde donde la música fue la gran protagonista, el Conservatorio Cemi “Rito Mantilla” celebró este miércoles 20 de agosto, en la Sala de Arte Sidor, el acto de graduación de su XVII Promoción de Profesores de Música.

Dieciséis nuevos docentes recibieron su certificación tras culminar con éxito su formación académica.

El director del Cemi, Orlando Sifontes, destacó la importancia de este logro: “Aportamos a nuestro país con este acto a 16 nuevos docentes musicales para engrosar ese listado de profesionales que han egresado del Cemi durante sus 38 años de formación musical”.

Presentaciones y discursos

Por otra parte, la ceremonia fue moderada por Luis Boada y contó con la participación artística de los graduandos, quienes presentaron sus trabajos finales con arreglos para la Estudiantina Antonio Lauro y la Coral Polifónica Juan Bautista Plaza.

Los egresados de esta promoción son: Carley Contreras, Cariana Contreras, Carla Contreras, Maritza Madrid, Néstor Becker, Jorge Ordaz, Gabriel Ordaz, Ángel León, Carlos Taipe, Elías Codrington, Michelle Gómez, Rayma Ortega, Susely Quijada, Luisángela Villalba, Valentina Villalba y Alberto Rodríguez.

Asimismo, Carley Contreras, oradora de orden, resaltó que el método Cemi no solo forma músicos integrales, sino también seres humanos sensibles y comprometidos con su entorno. El padrino de la promoción fue el maestro Eduardo Arcas.

Una gala de talentos

El evento permitió apreciar la versatilidad de los egresados en áreas como composición, dirección, interpretación vocal e instrumental.

Sifontes subrayó que estos jóvenes son ahora embajadores del Cemi, institución que ha formado a reconocidos músicos como Miguel Siso, ganador del Grammy Latino.

Mirando al futuro

Próximo a cumplir 38 años el 4 de octubre, el Cemi mantiene abiertas sus inscripciones en sus sedes de Alta Vista y San Félix, con programas dirigidos a niños, jóvenes y adultos.

Finalmente, para más información, los interesados pueden visitar su Instagram @enelcemi, donde se publican detalles sobre sus planes y actividades culturales.