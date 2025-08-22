La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) informa que, debido a fuertes precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas asociadas al paso de la onda tropical número 29, se produjo una falla técnica en la subestación El Junquito.

Este incidente ocasionó una interrupción momentánea en el suministro eléctrico que afectó a diversas zonas de la Gran Caracas.

Como consecuencia de dicha falla, los estados La Guaira y Miranda, en particular las áreas de Altos Mirandinos y el eje Guarenas-Guatire, han experimentado cortes temporales del servicio eléctrico.

Según, Corpoelec, ha movilizado todos los recursos técnicos y humanos disponibles para atender la situación con la mayor rapidez posible.

Los equipos especializados trabajan de manera ininterrumpida para restablecer el fluido eléctrico y garantizar la normalidad en el suministro en las zonas afectadas.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de CORPOELEC para cualquier actualización sobre el servicio eléctrico.