«Desde el cepillo de barrer hasta vehículos», maleantes mantienen en zozobra a quienes residen en la avenida 5 de julio, en el tramo frente al Cerro El Zamuro, denuncian los habitantes de la zona que son víctimas a diario de los delincuentes quienes se llevan todo.

Aseguran los residentes, que los facinerosos ingresan a las viviendas para cargar con lo que consiguen a su paso.

«Aquí se meten todos los días, anoche se llevaron la batería de mi carro, hace varios días al lado se metieron y le llevaron toda la ropa al vecino, que tenía en el corredor, ingresaron al corredor y la sacaron toda de la cesta de la ropa sucia», dijo la señora Carmen Díaz, víctima de la delincuencia en la avenida 5 de julio

Desde la corresponsalía de Nueva Prensa Digital, se le facilitó el número del cuadrante de la zona afectada. P-21 (PEB) que le corresponde al liceo Fernando Peñalver, la UE. Manuel Palacio Fajardo entre otros y el número de teléfono 0424-9383632 debido al trabajo que se realizó recientemente Desplegados Cuadrantes de Paz en Bolívar.

De pequeñas cosas a grandes

Quienes viven en el sector destacan que habían cesado los robos; sin embargo, empezaron por cosas pequeñas, «no les prestamos atención al principio, se llevaban cosas pequeñas, hasta que me robaron todas las micas de mi moto, y fueron llevándose cosas, salimos y se metieron, solo que no pudieron ingresar a la vivienda, sino al patio y cargaron con la pala, el cepillo y el rastrillo, es lamentable, no tenemos seguridad», declaró Alfredo Correa.

«Me tienen a monte, me llevaron la batería del carro, que la compré, me costó 50 dólares y anoche me llevaron la barra del carro, de verdad que esto es inaudito, esperamos que este contacto con la policía dé sus resultados, porque ya no sabemos qué hacer».

Concluyó Evelyn Marín diciendo: «hacemos el llamado a las autoridades competentes para que se acerquen y den rondas por las noches, gracias por el número del cuadrante número 21 de la Policía del estado Bolívar, con quienes conversamos y se comprometieron a hacer las rondas más seguidas por acá, gracias, esperamos que sea efectiva esta acción, porque de verdad que esto es horrible».