Meta ha anunciado que, a partir de la próxima semana, Instagram comenzará a notificar a los padres de familia si sus hijos realizan búsquedas reiteradas de términos vinculados al suicidio o la autolesión.

Esta nueva función se desplegará inicialmente en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá para aquellos usuarios que ya utilizan las herramientas de supervisión parental de la plataforma.

El objetivo de la compañía es expandir esta medida al resto de las regiones antes de que finalice el año, proporcionando a los tutores información clave y recursos especializados para facilitar conversaciones delicadas sobre la salud mental de los menores.

El sistema de seguridad se activará cuando un adolescente intente acceder de forma repetida a frases o conceptos que sugieran una intención de daño físico.

Alertas por multicanal

Las alertas se enviarán de manera multicanal a través de correo electrónico, SMS, WhatsApp o notificaciones directas dentro de la aplicación.

Al interactuar con el aviso, los padres verán un mensaje a pantalla completa detallando el comportamiento de búsqueda en un periodo corto de tiempo, junto con guías diseñadas por expertos para abordar la situación con sensibilidad y apoyo profesional.

En cuanto a la gestión de contenidos, la tecnológica reafirma sus políticas estrictas que prohíben la glorificación de conductas autodestructivas.

No obstante, mantiene un espacio para que los usuarios compartan sus procesos personales de recuperación, aunque este tipo de publicaciones se ocultan automáticamente a los menores de edad.

Además, Meta ha adelantado que está adaptando estos mecanismos de vigilancia a sus sistemas de inteligencia artificial, de modo que los padres también reciban avisos si sus hijos mantienen diálogos preocupantes con los asistentes virtuales de la red social.

Este lanzamiento ocurre en un contexto de alta presión judicial para Meta, que enfrenta múltiples demandas por el presunto impacto negativo de sus algoritmos en la salud de los jóvenes.

Recientemente, Mark Zuckerberg testificó ante el Tribunal Superior de Los Ángeles en un caso de adicción a las redes sociales, donde defendió que la responsabilidad de verificar la edad y proteger a los usuarios debería recaer principalmente en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, y no de forma exclusiva en los desarrolladores de plataformas digitales.