No estaba Lionel Messi, pero el Inter Miami no lo echó en falta. En ausencia del astro argentino, Luis Suárez firmó un gol y dos asistencias para sellar el pase de su equipo a los cuartos de final de la Leagues Cup, tras una nueva remontada frente al mexicano Pumas, que quedó eliminado.

El gol inicial de Jorge Ruvalcaba, a la media hora y tras un inicio sosegado de partido, fue neutralizado por Rodrigo De Paul al borde del descanso, tras un buen centro de Luis Suárez. En la segunda mitad, Inter Miami entró en éxtasis, liderado por el uruguayo, y cayeron el resto de goles.

Con esta victoria, Inter Miami es el primer equipo de la MLS en certificar su clasificación a cuartos de final del torneo, con ocho puntos. Dependerá de los resultados de Seattle Sounders y Portland Timbers, el jueves, para saber si accede a la siguiente fase en primera, segunda o tercera posición.

Pumas, por su parte, quedó fuera con cinco puntos. Entre los clubes de la Liga MX, solo el Toluca está matemáticamente clasificado.

Un inicio apacible

La ausencia de Messi, que abandonó lesionado el anterior partido del Inter Miami, la notó al inicio el equipo, que desde el principio quiso el balón, lo tuvo, pero no fue capaz de generar peligro con él.

Pumas no ponía demasiadas complicaciones, pero ahí ‘Las Garzas’ encallaban sin saber cómo abrir la defensa mexicana. Suárez naufragaba entre los centrales y se le veía falto de ideas sin su compañero de ataque argentino.

El escenario no era muy distinto en campo contrario, donde Pumas tampoco gozaba de mucha claridad, con un Adalberto Carrasquilla más cohibido que en los últimos partidos, y eso hacía que las ocasiones no acabaran de llegar en ninguna de las dos áreas.

No fue hasta pasada la primera mitad cuando un buen pase de Pablo Vite, que superó por alto a la pareja de centrales de Inter Miami, encontró el desmarque desde segunda línea de Ruvalcaba, quien definió al primer toque desde dentro del área, sin dejar tiempo de reacción al guardameta del equipo estadounidense

El gol eliminaba al Inter Miami, por lo que no tardó en reaccionar. A falta de la magia de Messi, siguieron insistiendo con los centros laterales, y fue precisamente en uno lanzado por Suárez, desde la izquierda, en el que llegó el empate.

Yannick Bright abrió a banda para el delantero uruguayo, quien puso de primeras un buen pase a De Paul. El nuevo fichaje del Inter Miami tuvo el tiempo suficiente para controlar el balón con el pecho al borde del área pequeña, y definir cruzado ante la salida del portero de Pumas.

Era el 1-1, y ambos equipos se iban a jugar el pase a la siguiente fase de la Leagues Cup en la segunda mitad.

Suárez e Inter entran en éxtasis

La euforia con la que acabó el primer tiempo fue la misma con la que comenzó el segundo, gracias a una fantástica definición de Suárez dentro del área a una falta botada en raso por Inter Miami. Sin embargo, la felicidad apenas duró un minuto, lo que tardó el VAR en avisar al colegiado que Suárez había partido en posición adelantada.

El VAR no corrigió al árbitro diez minutos después, cuando cobró como penalti una mano dentro del área de José Caicedo. Suárez picó el penalti y puso al Inter Miami rumbo a los cuartos de final del torneo. Restaban 30 minutos.

El tercer gol nació en las botas de Suárez, desatado en la segunda mitad, como el resto del Inter Miami. Recibió el balón en la frontal y dejó con un pase completamente solo a Tadeo Allende frente al portero rival. Si antes había desaprovechado un mano a mano, esta vez no falló.

Pumas parecía noqueados porque la influencia de Suárez este miércoles se asemejaba mucho a la del astro argentino. De hecho, el uruguayo estuvo a punto de firmar el triplete de asistencias instantes después, con otro pase a Allende. Pero el tercer asalto fue de nuevo para Paul, que le arrebató el balón.

El público recompensó con una ovación la actuación del uruguayo cuando fue sustituido en el minuto 82. Entró por él Benjamín Cremaschi, quien desperdició el cuarto en otro mano a mano contra el guardameta del equipo mexicano.

No se echó en falta la ocasión. Pumas no logró recortar e Inter Miami sigue vivo en la Leagues Cup, un torneo que ya conquistó en 2023.