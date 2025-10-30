La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) de Venezuela informó que el pasado martes interceptó y destruyó una avioneta que ingresó al espacio aéreo del país sin autorización. El hecho ocurrió en el estado Apure, en una zona fronteriza con Colombia.

Según el comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lárez, se trataba de un Cessna 310 con matrícula Xbred, proveniente del Caribe, que aterrizó en una pista no autorizada del municipio Rómulo Gallegos.

De acuerdo con el medio Curazao Chronicle, la aeronave había estado retenida durante meses en el Aeropuerto Internacional Flamingo de Bonaire por orden de la Inspección de Medio Ambiente Humano y Transporte (ILT) de los Países Bajos.

Pese a su inmovilización, los operadores obtuvieron un permiso limitado para realizar un vuelo de prueba local, aunque posteriormente partieron rumbo al sur sin autorización. Poco después del despegue, el transpondedor fue apagado, lo que impidió su rastreo por los radares.

Los reportes de prensa señalan que los tripulantes eran dos ciudadanos colombianos, quienes fallecieron tras el operativo de neutralización realizado por la Fanb. Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han ofrecido más detalles sobre la identidad de las víctimas ni las circunstancias exactas de la interceptación.

En paralelo, el ejército venezolano anunció la destrucción de campamentos de grupos irregulares colombianos, en medio de un incremento de las operaciones militares en la frontera. Estas acciones coinciden con el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, lo que ha intensificado la tensión regional.

El incidente ha despertado interrogantes sobre los controles aéreos en el Caribe y el alcance de las operaciones transfronterizas.

Tanto Venezuela como las autoridades de Bonaire mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer cómo una aeronave bajo restricción pudo abandonar la isla y terminar destruida en territorio venezolano.