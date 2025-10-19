Un autobús turístico volcó en una autovía federal de Pernambuco, Brasil, causando la muerte de al menos 17 personas y dejando alrededor de 18 heridos que recibieron atención médica. El accidente ocurrió entre Paranatama y Saloá, cuando el conductor perdió el control del vehículo, que terminó impactando con rocas y un banco de arena.

En la lista oficial viajaban 32 pasajeros, pero cerca de 40 iban a bordo. El conductor sufrió heridas leves y una prueba de alcoholemia resultó negativa. Declaró que un posible fallo en los frenos ocasionó el accidente.

El autobús se dirigía a Brumado, en el estado de Bahía. Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer el incidente.

El presidente de Brasil manifestó sus condolencias, mientras los gobernadores de Pernambuco y Bahía anunciaron apoyo para las víctimas y sus familias, además de la movilización de equipos de salud y seguridad para atención y auxilio.